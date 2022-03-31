Перед тем, как покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, российские военные составили и подписали "Акт приема и передачи охраны ЧАЭС".

Документ, датированный 31 марта, опубликовал Телеграм-канал Энергоатома.

В акте сказано, что в период с 24 февраля по 31 марта войска Федеральной службы войск национальной гвардии РФ обеспечили "надежную охрану и оборону" ЧАЭС.

"Охрана Чернобыльской атомной электростанции: основная промышленная площадка (основной корпус, ХОЯТ-1, склад радиационных изотопов), объект Укрытие, ХОЯТ-2 переданы действующему персоналу станции Р.Украина. Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии Российской Федерации не имеется", - сказано в документе.

Ранее Энергоатом сообщал, что российские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Вероятно, это связано с тем, что, копая окопы в зараженной земле, многие военные получают большую дозу радиации, допустили в Энергоатоме.

Напомним, Россия захватила ЧАЭС еще в первый день войны, так как оккупационные войска наступали с территории Беларуси.