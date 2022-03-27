Мэр занятого российскими войсками Славутича (Киевская область) Юрий Фомичев заявил, что удалось договориться о периодической ротации сотрудников ЧАЭС, которая с 24 февраля находится под контролем россиян.

"По ротации персонала на ЧАЭС нам удалось частично заменить ту смену, которая работала на момент 24 февраля. Имеем связь с теми, кто там находится", - сказал Фомичев.

При этом градоначальник добавил, что власти города не будут сотрудничать с российскими военными.

"Никакого сотрудничества с оккупантами не ведем, никакой помощи от них нам не нужно", - заявил глава городской администрации.

По его словам, 27 марта российские войска снова появились в городе, проводили обыски, искали оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что для захваченного войсками РФ Славутича откроют "зеленый коридор". В Киевской ОВА же эвакуацию жителей из населенных пунктов Киевской области отрицают.

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