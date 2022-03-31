Российские войска закрепляются вокруг Чернобыльской зоны, где создана тыловая база их операции под Киевом.

Об этом в эфире общенационального марафона FreeДОМ заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

"Панического отхода ВС РФ от ЧАЭС не наблюдается, они наоборот закрепились на занятых участках, их очень тяжело выбить из городской черты, они очень сильно сопротивляются", - заявил Ягун.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.