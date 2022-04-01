На экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую написали заявление в Следственный комитет из-за детского рисунка с подписью "Мир без войны", который она опубликовала в сети.

Об этом Поклонская рассказала в интервью Екатерине Гордеевой.

"Ну, это же бред. Сейчас многие даже боятся думать громко. Я не хочу так. Я хочу думать", - сказала Поклонская.

Она говорит, что изначально не ожидала, что Россию будут встречать в Украине с цветами.

"Действительно, Украина - это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему. За 8 лет многое изменилось", - заявила Поклонская.

Отвечая на вопрос о том, широко ли в Украине распространен национализм, Поклонская напомнила, что настроения могут быть "совершенно разные".

"И у нас в обществе разные настроение, и ура-патриотические настроения, кстати, скажем так, тоже немножко напрягают. Когда патриотизм граничит с каким-то национализмом", - сказала Поклонская.

Напомним, в России запрещено произносить слово война в контексте событий в Украине. Там нападение на нашу страну называют "специальной военной операцией".

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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