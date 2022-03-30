Министерство обороны США заявило, что за последние 24 часа наблюдает, как около 20% российских войск, двигавшихся к Киеву, переориентировались, а части, находившиеся под Сумами и Черниговом, направились в Беларусь.

Об этом сообщает CNN.

"Наша оценка, как мы сказали вчера, будет заключаться в том, что они собираются перекомплектовать эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, использовать их где-то еще в Украине. Но я не верю, что на данном этапе мы видим, как идет переоснащение с какой-либо спецификой, - приводит CNN слова представителя Пентагона Джона Кирби, сказанные на брифинге с журналистами.

Кирби добавил, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должны отправить эти силы "в места дислокации", и что российские войска все еще атакуют Киев "путем бомбардировок, артиллерийского огня, а также авиаударов".

Он уточнил, что Минобороны наблюдает за передислокацией российских сил, которые атаковали столицу с севера и северо-запада.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.