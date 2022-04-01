Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. сообщается, что украинские силы успешно провели локальные контратаки вокруг Киева, в направлении Сум и в Херсонской области и, вероятно, в ближайшие дни захватят новые территории, особенно к северо-западу и востоку от столицы.

По данным института, российское подкрепление может позволить возобновить наступление РФ через Славянск, чтобы группа войск могла соединиться с подразделениям РФ в Луганской области.

Сообщается, что вывод российских войск из-под Киева и Чернигова можно будет назвать значительным, если российские войска начнут отступать с передовых позиций вокруг одного из городов.

"Российские силы, вероятно, намерены продвигаться на юго-восток от существующих позиций вокруг Изюма, чтобы соединиться с российскими войсками, наступающими на запад в Луганской области, но понесшие потери российские подразделения, передислоцированные с северо-востока Украины, вероятно, в ближайшем будущем будут иметь ограниченную полезность", - сообщает институт.

Также, по данным организации, 31 марта украинские силы провели несколько локальных контратак вокруг Киева, на северо-востоке Украины и в направлении Херсона, успешно оказывая давление на российские силы и стремясь сорвать текущую ротацию российских войск.

"31 марта российские войска, вероятно, продолжали наступление в Мариуполе. В течение последних 24 часов украинские силы продолжали отражать атаки российских войск на территории Донецкой и Луганской областей, особенно сосредоточенные на Попасной и Рубежном", - говорится в сообщении.

Также указано, что 31 марта украинские войска провели успешные контратаки на нескольких участках южного фронта. Украинские войска отбили Орлово, Заградивку и Кочубеевку на севере Херсонской области.

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