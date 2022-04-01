Оборона Киева и Мариуполя, штурм Изюма и Марьинки. Сводка Генштаба ВСУ за 31 марта
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку по состоянию на 24:00 в четверг, 31 марта, в которой сообщается, что российские войска не добились успеха в блокировании и захвате Киева.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
"Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", - говорится в сообщении Генштаба.
На Волынском направлении без изменений.
На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. На территорию республики Беларусь выведены до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.
На Северском направлении россияне осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, ведет артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянска, однако безуспешно.
В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя и осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.
На Южнобужском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково. Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.
Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя. Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.
Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.
"В других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны", - добавили в Генштабе ВСУ.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.