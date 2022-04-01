Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку по состоянию на 24:00 в четверг, 31 марта, в которой сообщается, что российские войска не добились успеха в блокировании и захвате Киева.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

"Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

На Волынском направлении без изменений.

На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. На территорию республики Беларусь выведены до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.

На Северском направлении россияне осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, ведет артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянска, однако безуспешно.

В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя и осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.

На Южнобужском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково. Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя. Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

"В других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны", - добавили в Генштабе ВСУ.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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