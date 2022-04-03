Президент Евросоюза Шарль Мишель запускает хештег "Бучанская резня" из-за ужасающей трагедии в Буче и соседних городах. Там нашли братскую могилу и огромное количество трупов гражданских прямо на улицах.

Мишель написал в Twitter, что шокирован увиденными фото.

"Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины", - написал Мишель, добавив к своему твиту хештег "бучанская резня" (#BuchaMassacre).

Президент Евросоюза также анонсировал новые санкции против России и поддержку для Украины.

Ранее Алексей Арестович заявил, что в Буче, Ирпене и Гостомеле россияне также насиловали и сжигали женщин.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".