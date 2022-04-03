Советник главы ОП Алексей Арестович призвал мир обратить внимание на многочисленные военные преступления, которые совершила российская армия в Буче, Ирпене и Гостомеле.

После освобождения городов на улицах нашли очень много трупов гражданских и даже братскую могилу.

Арестович заявил, что в городе также насиловали и даже пытались сжечь женщин.

"Эти освобожденные город представляют собой постапокалиптическую картину из фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений - это изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, пожилые люди, мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок. О таких вещах как грабеж я даже не говорю. Это все будет учтено и украинскими правоохранительными органами, и международными криминальными судами. Ни одно преступление не окажется не наказанным", - заявил Арестович и почтил их память молчанием.

Он опасается, что в других оккупированных городах Украины - такая же ситуация.

Отметим, что Генпрокурора открыла уже 3,5 тысячи дел о военных преступлениях России.

Также уже определился состав комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

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