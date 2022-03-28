Против Владимира Путина нельзя возбудить уголовное дело за совершение военных преступлений в Украине, пока он находится на посту президента РФ. Функциональный иммунитет прописан в международном праве.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время брифинга.

В то же время она назвала Путина "самым большим военным преступником XXI века".

"Я неоднократно заявляла, что самый большой военный преступник 21 века – это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности Путина в Международном уголовном суде.

Ранее ведущие европейские политики обвинили Путина в совершении масштабных военных преступлений.

Также на данным момент уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в Гааге из-за преступлений России в Украине.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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