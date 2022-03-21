Накануне заседания Совета ЕС, где будут обсуждаться новые санкции против России, со стороны европейских политиков идут жесткие заявления.

"То, что происходит в Мариуполе - это масштабное военное преступление", - заявил глава европейской дипломатии Боррель.

А премьер-министр Чехии заявил, что президент РФ Владимир Путин совершает военные преступления на Украине, и единственный способ остановить его - это усилить санкции.

Напомним, ЕС может усилить санкции против РФ закрытием портов для ее кораблей и запретом на импорт энергоносителей.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.