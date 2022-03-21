Евросоюз планирует рассмотреть вопрос усиления санкций путем закрытия портов для судов России и запрета на импорт энергоносителей. Об этом заявил глава МИД Словении перед заседанием совета ЕС, на котором будет обсуждаться новый пакет санкций.

"Если данные санкции будут введены, то это станет действительно сильным ударом по России, которая экспортирует энергоносители в Европу на десятки миллиардов долларов. Правда, удар это будет и по Европе, так как цены на энергоносители из-за этого решения резко вырастут", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

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