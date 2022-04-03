Министерство обороны России опровергает обвинения в массовых убийствах людей в Буче и заявляет, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой".

Об этом пишет ТАСС в Telegram.

"Все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта. 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Все "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Все тела людей, изображения которых опубликованы по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах не свернувшаяся кровь", - отреагировали в Минобороны РФ.

Напомним, украинские власти заявляют, что людей расстреливали российские войска. Кроме того, Human Rights Watch заявила, что имеет доказательства совершения российской армией военных преступлений в Буче.

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