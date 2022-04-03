Послы Израиля и Великобритании в Украине жестко осудили массовые убийства в Буче.

Об этом политики сообщили в своих официальных аккаунтах в Twitter.

"Изнасилование - орудие войны. Хотя мы еще не видим в полной его использование в Украине, уже ясно, что оно стало частью российского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей - сознательно как акт подчинения", - написала Мелинда Симмонс, представитель Великобритании.

Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, отреагировал в том же поле.

"Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", - сказал политик.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаружили огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже нашли братскую могилу.

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