Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал введения более жесткий санкций против России после зверств, обнаруженных в Буче. Пост чиновник оставил в Twitter.

"Резня в Буче была преднамеренной. Русские стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", - сказал он.

В частности, Кулеба требует введения:

Эмбарго на российскую нефть, уголь и газ;

Закрыть все порты для российских судов и товаров;

Отключить все российские банки от системы SWIFT.

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