Война России против Украины может закончиться в течение двух-трех недель. Сейчас все зависит от исхода боевых действий на Юго-Востоке Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем. Если поначалу судьба войны решалась кампанией на Севере, то сейчас - на Востоке. В зависимости от ее хода и наступит понимание. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не менее 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил "2-3 недели", но это - с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается", - сказал Арестович.

По его словам, в течение последующих трех дней армия РФ должна усилить напор на Донбассе, проиграть и в течение двух-трех недель принять решение о выводе войск.

Напомним, в войне России против Украины наступили знаковые перемены, ранее фигурировавшие как предположения. Уже можно с уверенностью сказать, что российские войска отступают из Киевской области, и ВСУ начала возвращать контроль над ранее захваченными районами. "Страна" разбиралась, какие есть варианты соглашения о прекращении войны России и Украины.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

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