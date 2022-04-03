Российские войска нанесли ракетный удар по Василькову что недалеко от Киева. Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

По словам командования, ракеты попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

"Сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны. Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара", - говорится в сообщении.

Сейчас войска РФ снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено. Там также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара.

"По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей", - сообщает пре-служба командования.

Скриншот: Facebook/Повітряне командування "Центр"

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