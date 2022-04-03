Война в Украине серьезно ударит по экономике Германии даже без эмбарго на российские энергоносители. Ожидается сокращение экспорта, инвестиций и покупательной способности граждан.

Такую оценку в интервью DPA высказал президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм, пишет FAZ.

"Экономические перспективы Германии выглядят очень мрачно. Германский экспорт может упасть из-за глобального замедления роста экономики и санкций, а компании сократят инвестиции в экономику", - говорит Руссвурм.

А отказ от российского газа еще сильнее усугубит экономический спад не только в Германии, но и всей еврозоне.

В условиях большой неопределенности и новых проблем с поставками, которые мешают производству, Промышленный союз не стал публиковать текущий экономический прогноз. Кроме того, неясно, каким образом подобная ситуация повлияет на покупательную способность населения.

Однако, как заметили в Союзе, резкий рост цен на энергоносители, подпитывающий общую инфляцию, уже привел к значительному снижению покупательной способности.

Ранее мы сообщали, что в случае эмбарго на российский газ в Германии остановятся сталелитейная, химическая и бумажная промышленность.

При этом канцлера Германии уже освистали недовольные инфляцией и ценами жители.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".