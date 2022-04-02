В немецком городе Эссен собравшиеся жители освистали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, призывая его уйти. В ответ Шольц посоветовал им "кричать спокойно".

На видео, которое было распространено в соцсетях, можно заметить, как толпа кричит "Шольц должен уйти!" и свистит в свистки в ходе выступления канцлера. Негодование усиливается на словах Шольца о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам, и к проблемам в здравоохранении "на протяжении всей пандемии коронавируса".

После этого крики и свист из группы протестующих стали громче, на что Шольц эмоционально посоветовал собравшимся "спокойно кричать", потому что "это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины - чтобы можно было без страха сказать свое мнение".

"Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит", - добавил канцлер.

Недовольство немцев связано с тем, что инфляция в зоне евро в марте достигла нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%). В феврале 2022 года этот показатель был на уровне 5,9%.

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