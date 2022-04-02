В Лондоне начались массовые протесты против повышения цен на газ и электричество, которое произошло вследствие введения антироссийских санкций из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов протеста National Assembly.

Активисты собрались около правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Протестующие требуют снизить цены на газ и электричество. Общее недовольство инфляцией и подорожание энергоресурсов привело к тому, что к требованиям прибавилась также отставка премьер-министра страны Бориса Джонсона и всей Консервативной партии.

Митинги с такими же призывами запланированы в 25 крупнейших городах страны, включая Ливерпуль и Манчестер. Стоит отметить, что на акции заметили главу Лейбористской партии Британии Джереми Корбина, чья политическая сила традиционно конкурирует с Консервативной партией Бориса Джонсона.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в отношении РФ ввели беспрецедентные санкции. Этот фактор, колебания на рынке, а также общее повышение стоимости газа и электричества на фоне всемирного энергетического кризиса, разразившегося еще осенью и усилившегося в феврале этого года, вынудило британское правительство повысить стоимость предоставляемых коммунальных услуг для населения на 54%.

Решение приняли еще в феврале, однако оно вступило в силу лишь 1 апреля. Таким образом расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год (на 910 долларов США или 27 тысяч гривен) и составят около 2000 фунтов (более 2,500 долларов США или 77 тысяч гривен).

Резкое подорожание газа привело к рекордной инфляции за последние 30 лет. По данным Национальной статистической службы Великобритании, из-за увеличения расходов 51% британцев стали меньше тратить на непрофильные товары, 34% потребляют меньше газа или электроэнергии в доме, а 31% граждан страны экономит на еде и продуктах первой необходимости.

Напомним, 10 марта президент США Джо Байден связал рекордную годовую инфляцию в введенными против России санкциями. Годовая инфляция в США по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% в январе, обновив максимум 1982 года.

Как сообщала "Страна", в Турции из-за войны в Украине резко взлетели цены на жилье. Подорожала и аренда, и продажа квартир.

Также "Страна" писала, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, если немедленно не закончить войну в Украине и не возобновить поставки зерна на мировой рынок, голод в странах Ближнего Востока может привести к новой "Арабской весне".

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.