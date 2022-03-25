В Турции из-за войны в Украине резко взлетели цены на жилье. Подорожала и аренда, и продажа квартир.

Главная причина - тут начали скупку квартир как украинцы, так и россияне (Турция отказывается вводить санкции против РФ и не закрывает небо для полетов российских авиакомпаний).

"Квартира, которая еще недавно стоила 25 тысяч долларов, сейчас выставляется, минимум, в 1,5 раза дороже. По аренде вообще ажиотаж - люди ждут подтверждения бронирования по несколько недель, при этом платить приходится по турецким меркам очень дорого", - говорит риэлтор Ирина Луханина.

"Цены взлетели просто катастрофически. И по аренде, и по покупке подорожание за последние несколько месяцев в 2-3 раза. Тенденция к росту появилась с конца прошлого года, но основная динамика пришлась на февраль март. Если ранее аренда стартовала с 3 тысяч лир, сейчас просят не меньше 8 тысяч, также подорожали квартиры на продажу - и вторичный фонд, и от застройщика. Причина - резкий всплеск спроса. Сначала к нам поехали казахи, из-за беспорядков в начале января, а с начала войны в Украине стали массово прибывать украинцы, россияне и белорусы", - рассказала нам представитель турецкого агентства недвижимости Zara Home (работает преимущественно в Алании) Дарья Иванова.

Зашкаливают также продажи жилья в Анталье. В феврале этого года количество сделок выросло почти на 30%.

Впрочем, есть и внутренние факторы, спровоцировавшие рост цен на турецкую недвижимость, в частности обвал лиры и ускорившаяся инфляция. Но поток мигрантов еще больше обострил ситуацию.

Надувающийся на турецком рынке недвижимости "пузырь" вызывает беспокойство у местных властей. На днях турецкое правительство заявило о начале расследования на цементном рынке. Попытаются разобраться, нет ли на рынке сговора и действительно ли подорожание жилья настолько объективно, как утверждают застройщики.

Разбирались, как война в Украине ударила по турецкой недвижимости.

Турецкий "пузырь"

Отметим, что турецкую недвижимость и украинцы, и россияне активно покупали и ранее, задолго до войны.

Апартаменты и дома в Турции, особенно в курортных городах, считались хорошей инвестицией. Их можно было сдавать в управление местным посредникам, и хорошо зарабатывать на аренде. Плюс с каждым годом квадратные метры прибавляли в цене, что позволяло в любой момент выгодно их продать.

Но сейчас цены просто слетели с тормозов.

16 марта Центробанк Турции опубликовал свежий отчёт, в котором приводится статистика строительной отрасли. Согласно ей, в январе этого года новостройки подорожали на 13,1% в месячном исчислении, и на 85,7% - в годовом. При этом указывается, что выросла и себестоимость строительства, хотя динамика там меньше, чем по ценам продажи - на 77,4% в годовом исчислении

Рост себестоимости строительства во многом обусловлен разгоном инфляции в Турции на фоне обвала лиры - в феврале рост потребительских цен достиг рекордных 54,4% в годовом исчислении, а цен производителей -100%.

Буквально через пару дней после выхода отчета Центробанка правительство заявило, что начинает расследование на рынке цемента, который резко подорожал еще в прошлом году (в сентябре турецкие строители даже устраивали двухнедельную акцию протеста, останавливая работы на площадках). Власти будут проверять версию монопольного сговора на рынке цемента и выяснять, могут ли застройщики снизить ценники на жилье.

На строительный рынок приходится порядка 6% турецкого ВВП, в отрасли занято порядка 2 млн человек, так что пристальное внимание властей к этому рынку вполне объяснимо.

Впрочем, пока ценовая статистика только ухудшается. Показатели за февраль и март, скорее всего, будут намного выше, чем за январь.

"Украинцы и россияне разбирают квартиры оптом"

"И аренда, и продажа жилья подорожали в 2-3 раза. Чтобы не говорили об инфляции, но турки переписывают прайсы в первую очередь под влиянием высокого спроса. Он сейчас просто зашкаливает. После начала войны в Украине и введения санкций простив России в Турцию хлынул поток мигрантов из обеих стран, также активно едут белорусы. В Алании русская и украинская речь слышны буквально на каждом шагу. Многие люди ищут жилье в аренду, но немало и тех, кто готов купить. И это накручивает ценники",- говорит Дарья Иванова.

По данным Zera Homes, квартира в Демирташе площадью 50 квадратных метров стоит 57,5 тысяч евро, апартаменты в Мухмутларе, популярном курортном районе среди россиян и украинцев, стартуют от 115 тысяч евро за квартиры в 45 квадратных метров.

В Анталии продажи также зашкаливают. В феврале они выросли почти на треть, до 4,7 тысяч объектов.

По данным турецкого института статистики (TurkStat), больше тысячи из них купили иностранцы, что боле чем на 100% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Брокер из Анталии Угур Фер отметил, что спрос ра недвижимость в Анталии резко вырос с началом войны в Украине. На данный момент в Анталии с населением в 2,7 млн проживает порядка 30 тысяч россиян и 9 тысяч украинцев. Самые популярные районы - Лара и Кунду.

При этом брокер рассказывает, что некоторые состоятельные приезжие покупают сразу по несколько квартир, есть даже случаи приобретения "оптом" по 20-30 апартаментов для их последующей сдачи в аренду соотечественникам.

Поэтому и здесь ценники зашкаливают. По данным местного агентства Turk.Estate, к примеру, квартира в Кепезе (Анталия) площадью 60 квадратов стоит 85 тысяч евро, апартаменты в Коньяалты в 57 квадратов - 126,5 тысяч евро.

Отметим, что активно инвестируют в недвижимость и сами турки - квадратные метры остаются одним из немногих надежных источников сохранения сбережений, ведь проценты по банковским депозитам давно не успевают за инфляцией.

"Просят тройной ценник и деньги за полгода вперед"

Аналогичные тенденции на наблюдаются на турецком рынке аренды. Местные риэлторы говорят, что с конца февраля спрос на съемное жилье вырос в 4-5 раз. Ажиотаж также поясняют войной и увеличением количества мигрантов из Украины и России.

"Если раньше аренда в Алании стартовала с 3 тысяч лир, то сейчас - с 8 тысяч",- говорит нам Дарья Иванова.

В Анталии съемные апартаменты за последний месяц подорожали в 2,5-3 раза - до 600-1800 долларов в месяц.

В Стамбуле, Измире, Бодруме и др. небольшая квартира студио сейчас стоит 1-1,9 тысячи долларов в месяц, что, как минимум, в 2 раза дороже, чем еще в январе. При этом выбор квартир резко уменьшился, а многие владельцы стали требовать деньги чуть ли не за полгода вперед. И это еще не начался курортный сезон, который может еще больше взвинтить цены на жилье.