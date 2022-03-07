В западных областях страны, куда украинцы массово едут, спасаясь от войны, сейчас бум спроса на жилье.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, западноукраинские города переполнены заявками на расселение, и последние пять дней свободных мест уже практически нет.

На специализированных интернет-площадках по недвижимости объявлений от потенциальных арендаторов в разы больше, чем от владельцев квартир. Люди жалуются, что найти жилье не так просто, особенно в городах, куда все массово ринулись, - Львове, Ужгороде, Черновцах и др. В итоге растут цены.

Ценниками по 20-30 тысяч на квартиры достаточно среднего уровня во Львове сегодня уже никого не удивишь. Но это далеко не предел. К примеру, за квартиру в 85 квадратов с дизайнерским ремонтом во Львове просят 45 тысяч, помещение в 100 квадратов на 6 спальных мест в Черновцах, уже без изысков по интерьерам, предлагается по 5 тысяч гривен в сутки, то есть, 150 тысяч в месяц. Ранее такие суммы были подъемными разве что для киевского рынка недвижимости, и то не всегда.

Причем владельцы жилья пытаются приспособить под сдачу все что можно - от койко-мест по 300-500 гривен в сутки до дач без удобств по 10-30 тысяч.

Власти некоторых городов пытаются урезонить хозяев ставших дефицитными квадратных метров. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что повышение цен на съемное жилье будет приравниваться к мародерству, и призвал арендаторов сообщать о таких фактах. Впрочем, непонятно, от какого уровня будут считать "подорожание". Ведь уже на момент начала войны жилье во Львове подорожало на 30% - ценники взвинтили приезжие, которые кинулись на запад, ожидая вторжения еще 16 февраля.

Стоит отметить, что в западных регионах есть не только супер-дорогое жилье, уровень которого далеко не всегда соответствует заявленным ценам, но и бесплатные или почти бесплатные варианты поселения. Другое дело, что их не так много.

"Страна" разбиралась, что происходит на рынке недвижимости в западных областях и за какие деньги там еще можно найти жилье.

Ценовое "мародерство" и проживание в счет ремонта

Специализированные интернет-площадки переполнены объявлениями от тех, кто хочет снять жилье подальше от войны - в западных областях Украины.

К примеру, на OLX заявок от потенциальных арендаторов намного больше, чем объявлений от хозяев квартир и домов, хотя ранее всегда было наоборот.

В предпочтениях квартиросъемщиков лидирует Львов, хотя он уже и так переполнен приезжими. С начала войны на Львовщину, по данным областной военной администрации, заехало около 300 тысяч человек.

Многие ищут 1-2 комнатные квартиры с более-менее приличными условиями - мебелью, бытовой техникой, многие указывают, что хотели бы поселиться в новостройках или хотя бы относительно новых домах.

Средние бюджеты, на которые ориентируются потенциальные арендаторы, - 10-30 тысяч в месяц. Выбор за такие деньги, на первый взгляд, есть.

К примеру, за 12900 в месяц предлагается двухкомнатная квартира площадью 47 квадратов в Лычаковском районе Львова, за 15 тысяч - единичка в 41 квадрат с неплохим ремонтом в Галицком районе. За те же 15 тысяч есть также трешка, правда, с более скромными интерьерами.

Впрочем, наши попытки забронировать все эти квартиры оказались безуспешными. По факту выяснилось, что все они уже сданы. Как пояснил нам местный риэлтор Максим, наплыв арендаторов настолько высок, что оперативно обновлять информацию по актуальным вариантам жилья удается не всегда. Поэтому при кажущемся изобилии по факту найти квартиру не так просто. Причем, на самые интересные объекты претендует сразу по несколько арендаторов, которые устраивают "аукционы" прямо во время просмотров. Похожее было когда-то в Киеве - люди охотились за дешевыми квартирами и "перехватывали" их у конкурентов, предлагая хозяевам сумму выше, чем те выставляли изначально.

На более дорогое жилье такого ажиотажа нет. Но цены "кусаются". К примеру, во львовской новостройке квартиру в 85 квадратов можно снять за 40-45 тысяч. По ценнику это нижняя планка элитного жилья в столице. Во Львове же даже очень хорошие квартиры всегда были, минимум, на 20-30%, а то и больше, дешевле довоенного Киева.

Что касается дешевых вариантов, то они тоже есть, но выбор невелик. К примеру, во Львове за 5600 выставлена квартира в центре на улице Евгения Маланюка. Она позиционируется как "очень безопасная", так как этаж "углублен в землю".

Есть, к примеру, предложения по проживанию в счет ремонта. Выставляются дома или квартиры в новостройках в состоянии под отделку и постояльцам предлагают там жить и делать ремонт жа свой счет. Правда, как говорят риэлторы, желающих, мягко говоря, немного - в воюющей стране людям не до ремонтов.

А вот претендентов на койко-места хватает. При том, что платить жа койку в комнате на троих во Львове придется от 300 гривен в сутки, а это 9 тысяч в месяц. За эти деньги уже можно поискать отдельную квартиру или хотя бы комнату, но, как рассказывает нам риэлтор Максим, многие планируют ехать дальше - в Польшу и другие страны Европы, поэтому платить за жилье сразу на месяц не хотят.

В целом львовская недвижимость сейчас является, пожалуй, самой дорогой в Украине. Те, кто успел купить тут квартиры под сдачу ( а такая волна активно пошла с осени прошлого года, когда во Львов массово переметнулись инвесторы, разочаровавшиеся в киевских новостройках), теперь потирают руки.

Еще до начала войны аренда по Львове подскочила на треть, а за последние 10 дней ценники увеличились еще на 20-30%. Правда, средняя по рынку цена растет в том числе из-за того, что из предложения вымываются более-менее дешевые варианты.

Местные власти уже пригрозили хозяевам разборками. Заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод обратился к отельерам и собственникам жилья: "Обдирание завышенными ценами в военное время приравнивается к мародерству, не пытайтесь заработать на чудом горе! Бюро экономической безопасности Украины готово защищать интересы каждого украинца",- отметил Холод.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал приезжих сообщить о "заоблачных ценах" на горячую линию 1580. Он заявил, что информацию о таких "жадных" собственниках сделают публичной плюс будут действовать "так, как это нужно делать во врем военного положения",- то есть, снова намек на мародерство.

При этом нет уточнений - какие именно цены власти посчитают "заоблачными", то есть, к ответу могут призвать любого. Это может напугать собственников жилья и заставить их снять квартиры из предложения.

Помещение под ночевку за 150 тысяч в Черновцах и пока еще дешевый Тернополь

В других западных городах ситуация с жильем поспокойнее, чем во Львове, но с каждым днем она все больше накаляется.

Одним из городов, куда еще до начала войны ринулись пережидать вторжение многие киевляне, стал Ужгород. Но, в отличие от Львова, который уже многие годы заточен на массовый туризм, в Ужгороде квартирный фонд под аренду более скромный. Поэтому цены сразу же взлетели на 15-20%.

При этом ценники, на первый взгляд, остаются ниже, чем во Львове. К примеру, однокомнатная квартира со свежим ремонтом предлагается за 6500 гривен в месяц. Единичка с более старыми интерьерами выставлена за 6 тысяч. Но при ближайшем рассмотрении та же история, что и во Львове - многие дешевые квартиры уже заняты, либо данные по их комфортности, мягко говоря, преувеличены. Варианты, которые доступны к бронированию прямо сейчас, предлагаются уже по другим ценам. К примеру, квартира на вторичке на три спальных места с индивидуальным отоплением в районе Пьяного базара, выставлена за 18 тысяч гривен или 612 долларов в месяц.

Схожая ситуация по Черновцам, куда люди начали массово ехать, после того, как прошла информация, что во Львове "все занято и очень дорого".

Ценники тут просто взлетают. К примеру, киевлянка Дарья рассказала нам, что за 30 тысяч предлагали дачу под Черновцами без удобств. В итоге они уехали в Польшу, где им нашли бесплатное жилье волонтеры.

За 5 тысяч в день в Черновцах сдается помещение в 100 квадратов на 5 спальных мест. Это даже не жилье, а просто приспособленный под него коммерческий объект. Тем не менее, за месяц собственник поднимает с него 150 тысяч гривен.

При этом еще 22 февраля на черновицких специализированных ресурсах выставлялись предложения об аренде комнаты в двушке в 56 квадратов за 2250 в месяц. Сейчас такая стоит уже, минимум, 5 тысяч.

На этом фоне пока более-менее нормальными выглядят ценники в Тернополе. К примеру, единичка в 40 квадратов, правда, со старым ремонтом, стоит 5500 в месяц, а квартиру в новостройке можно снять за 8800.

Также украинцы активно ищут жилье по небольшим городам и селам западной Украины. Тут действует правило - чем ближе к границе, тем дороже. К примеру, в приграничных селах Волынской и Закарпатской областей койко-места в комнатах стоят дороже, чем во Львове - по 500 гривен с человека в сутки.

"Что касается баз отдыха и гостиниц в Карпатах, то цены там тоже удивляют. В районе Буковеля, к примеру, разброс цен на номера от 400 до 1,5 тысяч долларов на 10 дней, то есть, селят по тарифам высокого сезона, - говорит риэлтор Ирина Луханина.

Бесплатное жилье и двойная аренда

Отметим, что в западной Украине есть и возможности бесплатного поселения, правда, они с каждым днем уменьшаются. Понятно, что в основном это места в приспособленных под ночевку спортзалах, школах и др. Но есть и квартиры, куда хозяева готовы пускать постояльцев.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, западно-украинские города переполнены заявками на расселение, и последние пять дней свободных мест уже практически нет.

"Риэлторы координируют расселение в школах, объектах социально- бытовой инфраструктуры, общежитиях, но даже там не хватает свободных мест, - отметил Пита. Он также добавил, что риэлторы с местными властями пытаются бороться с повышением цен. При этом порядка 30% собственников жилья в областных центрах западной Украины предоставили его людям бесплатно,- добавил Юрий Пита.

Впрочем, на сегодня большинство таких квартир уже занято.

"Хуже всего сейчас тем, кто арендовал квартиры в Киеве или других городах, и был вынужден спешно эвакуироваться. По законодательству, пока вещи постояльца находятся в съемной квартире, а ключи не сданы владельцу, она считается в аренде, и за нее нужно платить. То есть, получается, с людей будут требовать деньги за две квартиры - и ту, откуда выехали, и ту, что снимают сейчас. Правда, многие киевские владельцы квартир сейчас готовы идти на уступки - снижают плату по аренде на 25-50% по более дорогим квартирам и до 35% по жилью эконом-класса. Некоторые соглашаются на оплату хотя бы за коммуналку. Но есть и такие, кто никаких скидок давать не собирается", - рассказала нам Луханина.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

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