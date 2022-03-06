Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к западным партнерам и напомнил им, что пока они не приняли решение закрыть небо, россияне уничтожают украинские аэродромы.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Пока вы думаете, русские солдаты пытаются уничтожить все наши аэродромы, чтобы у нас не было самолетов, чтобы мы не смогли сами закрыть небо, а затем будут бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Вы действительно хотите увидеть это по телевизору?", - написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский практически каждый день обращается к западным партнерам с просьбой закрыть небо над нашей страной. Однако НАТО и США неоднократно ему отказывали.

Также сообщалось, что Британия не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, правительство считает, что это приведёт к прямому столкновению с РФ.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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