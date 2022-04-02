Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил за осторожный подход в военной поддержке Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Rheinische Post.

"При всем, что мы делаем, мы очень внимательно следим за тем, чтобы не совершить необдуманный шаг, который мог бы превратить Германию в объект нападения со стороны России", - заявил Хабек.

Он отметил, что Украине сложно понять такую позицию, но в политика не бывает морально безупречной. По его словам, всегда приходится исходить из необходимости не допустить худшее развитие событий. Он сказал, что из этого и вытекают политические шаги Германии.

Хабек добавил, что на следующей неделе власти Германии представят пакет законопроектов, направленных на снижение зависимости от поставок энергоносителей из России. Он уточнил, что планируется расширить использование возобновляемых источников энергии.

"Страна" писала, что Германия готовит в Украину новую партию вооружения на €300 млн. Хотя ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и вице-канцлер Роберт Габек заявили, что они исчерпали лимит оружия, который можно было передать Украине.

Кроме того, глава МИД ФРГ заявила о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.