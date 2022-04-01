Федеральное правительство Германии одобрило поставку бронетранспортеров украинской армии. Об этом сообщает Welt am Sontag

Министр обороны Кристин Ламбрехт одобрила поставку 58 бронетранспортеров, которые изначально предназначались для Национальной народной армии ГДР.

Бронетранспортеры PbV-501 (известные как БМП-1 в эпоху ГДР) оснащены пушками и пулеметами и входили в стандартную экипировку армий Варшавского договора.

Бронетранспортеры перешли во владение вооруженных сил Германии после воссоединения и были переданы шведской армии в конце 1990-х годов. Позже она продала его чешской компании, которая сейчас пытается продать их украинской армии. Однако для этого требовалось разрешение Германии.

Бронетранспортеры Чехия хотела продать Украине еще в 2019 году. В то время правительство Ангелы Меркель взяло на себя обязательство не поставлять Украине никакого оружия, чтобы не ставить под угрозу диалог с Россией.

Бронетранспортеры не будут отправлены сразу, они нуждаются в ремонте, он займет несколько недель.

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