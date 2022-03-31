Правительство Испании направило уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишут испанские СМИ.

Во время визита на авиабазу Морон-де-ла-Фронтера Роблес объяснила, что эти самолеты приземляются в стране, граничащей с Украиной, но не стала указывать точное местонахождение из соображений безопасности. После этого груз доставят в Украину.

"Весь мир понимает, что когда страну убивают, бомбят гуманитарные коридоры, убивают детей и стариков, то у нее есть право на самооборону", - заявила Маргарита Роблес.

Напомним, Зеленский просил у Норвегии передвижные ЗРК и крылатые ракеты. Там уже согласились передать гранатометы.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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