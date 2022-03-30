Правительство Германии намерено отправить в Украину новую партию оружия на сумму около 300 миллионов евро.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"Минобороны запросило такой список после того, как правительство пообещало дополнительную военную помощь по запросу Украины. Бундесвер сам уже поставил противотанковые и зенитные ракеты, в том числе из старых запасов ГДР, но вряд ли в состоянии обойтись без дополнительных материалов", - указано в сообщении.

Речь идет не о вооружении и технике со складов Бундесвера, для поставки которых требовались бы дополнительные процедуры. А об оружии, которое смогут быстро поставить и развернуть в Украине. Однако перед отправкой соответствующее решение должен принять Федеральный совет безопасности Германии.

Известно, что список вооружения включает около 200 товаров. В частности, 2650 базук типа Matador стоимостью около 13 миллионов евро и 18 разведывательных беспилотников, которые могут быть доставлены немедленно. Также украинцам поставят минометы, автоматические пушки, 3000 комплектов приборов ночного видения, несколько тысяч защитных жилетов и касок, радиолокационные приборы наземного наблюдения, а также легковые и бронированные автомобили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Норвегии и попросил предоставить Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун".

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