Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

Основное из заявлений Зеленского:

президент подтвердил освобождение Ирпеня (город в последние дни в основном и так контролировался ВСУ);

Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины "в соответствующей новой системе прорабатываемых гарантий";

возмутился, что новые санкции против России обещают ввести, только если Москва применит химическое оружие. "Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать", - заявил Зеленский;

при Офисе президента введут группу экспертов по санкциям, которые будут следить, на что они реально влияют;

традиционно уже потребовал тяжелое вооружение. "Украинцы не должны гибнуть только потому, что некоторые не могут найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский обвинил НАТО в страхе перед Россией и пошутил о "танковых пробках" армии РФ.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский прокомментировал готовность стран Европы помогать Украине.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.