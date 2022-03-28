В сети появились фото разрушенного Ирпеня в пригороде Киева. С первых дней войны город стал одной из самых активных точек противостояния.

Долгое время его удерживали российские войска, но сегодня мэр Ирпеня заявил, что город освобожден от российских войск и предстоит зачистка территории.

На фото видно, что большое количество жилых зданий в городе повреждены или полностью разрушены.

Ранее в МВД заявили, что в районе повреждённой дамбы на реке Ирпень под Киевом нет серьезного наводнения.

Напомним, что Зеленский присвоил звание города-героя Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.