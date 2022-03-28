Мэр Ирпеня заявил, что город освобожден от российских войск. Предстоит зачистка территории. Видео
Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город освобожден от российских оккупантов, но сейчас там ещё происходит зачистка.
"Хочу обратиться к жителям - в Ирпень пока возвращаться нельзя, это опасно. Мы закрепляемся на рубежах и дальше будем освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель", - сказал Маркушин.
Напомним, 23 марта сообщалось, что ВСУ взяли в кольцо захваченные россиянами Ирпень, Бучу и Гостомель. Также мы публиковали кадры того, как выглядит Ирпень под Киевом после боевых действий.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.
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