Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город освобожден от российских оккупантов, но сейчас там ещё происходит зачистка.

"Хочу обратиться к жителям - в Ирпень пока возвращаться нельзя, это опасно. Мы закрепляемся на рубежах и дальше будем освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель", - сказал Маркушин.

Напомним, 23 марта сообщалось, что ВСУ взяли в кольцо захваченные россиянами Ирпень, Бучу и Гостомель. Также мы публиковали кадры того, как выглядит Ирпень под Киевом после боевых действий.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.