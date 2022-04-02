В субботу, 2 апреля, Генеральный штаб Украины сообщил, что российско-оккупационные войска продолжают уходить из-под Киева, чтобы, предположительно, усилить позиции на юго-востоке страны. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

"Вооруженные силы русской федерации продолжают вооруженную злость против Украины. Осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях", - говорится в сообщении.

В то же время Генштаб уточнил, что подразделения войск РФ на территории Приднестровья также начали передислокацию. Вероятная цель – ведение действий на территории Украины.

"На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, ограблений и мародерства", - добавили военные.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.