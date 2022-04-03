Военный конфликт в Украине в ближайшее время не завершится.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в Будапеште.

По словам Джоанэ, в НАТО предвидят интенсификацию боевых действий на восточном фланге и на юге, что не позволяет Альянсу увидеть условий для мирного урегулирования.

"По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться", - сказал он.

Напомним, Арестович спрогнозировал окончание войны с Россией в течение двух-трех недель. Такой прогноз от Арестовича звучит не в первый раз.

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