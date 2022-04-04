Глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур заявил, что внесудебные расправы были частью военной кампании России в Украине, о чем знали спецслужбы. Так он прокомментировал информацию о массовых убийствах в Буче под Киевом.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и леденят кровь", - заявил глава британской разведки Ми-6.

Напомним, в освобожденной Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах. На жуткие кадры уже отреагировали в посольстве США, политики Израиля и Великобритании, президент Евросоюза, ООН, в Германии.

Вместе с тем, в Минобороны России опровергли обвинения в массовых убийствах людей в Буче. Также Россия созвала Совбез ООН на сегодня.

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