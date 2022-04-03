Посольство США в Киеве сделало заявление о ситуации в Буче, где произошли массовые убийства людей.

Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщает в Twitter.

"Картины из Бучи и других районов, покинутых путинскими войсками, ужасны. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны РФ опровергли обвинения в причастности к массовым убийствам людей в Буче.

Ранее мы писали, что Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы они своими глазами увидели замученных украинцев и украинок.

Также "Страна" сообщала, что генсек ООН призвал расследовать массовые убийства людей в Буче и наказать виновных.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".