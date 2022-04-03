"Мы не можем молчать". В посольстве США отреагировали на найденные в Буче тела
Посольство США в Киеве сделало заявление о ситуации в Буче, где произошли массовые убийства людей.
Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщает в Twitter.
"Картины из Бучи и других районов, покинутых путинскими войсками, ужасны. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны РФ опровергли обвинения в причастности к массовым убийствам людей в Буче.
Ранее мы писали, что Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы они своими глазами увидели замученных украинцев и украинок.
Также "Страна" сообщала, что генсек ООН призвал расследовать массовые убийства людей в Буче и наказать виновных.
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