Президент Украины Владимир Зеленский в своём ежевечернем выступлении заявил, что принял решение создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины.

К этой работе будут привлечены и международные специалисты.

Также Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, где российские солдаты пытали и убивали мирных жителей.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", - укорил европейских лидеров Зеленский.

Отметим, что Меркель и Саркози в 2008 году заблокировали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

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