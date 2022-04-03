В Минэкономики озвучили новые расчет экономических потерь из-за российской агрессии. Кроме прямых единовременных потерь в 565 млрд долларов уже сейчас, есть еще и долгосрочные потери.

Об этом в эфире телемарафона заявил замминистра экономики Игорь Дядюра.

По расчетам Кабмина, в текущем году потери ВВП Украины составят не менее 112 млрд долларов, к 2030 году - ориентировочно 1,2 трлн долларов.

Также 54 млрд долларов Украина недополучила в виде капитальных инвестиций.

По словам Дядюры, для оценки потерь, объем которых постоянно меняется, используются два подхода.

Первый - это расчет прямых потерь от разрушений. При этом стоимость разрушенного объекта (дома, дороги, школы и т.п.) оценивается "с нуля".

Второй подход - расчет от общего влияния боевых действий. "Разрушением конкретных сооружений деструктивное влияние войны не ограничивается. Речь идет о недополучении инвестиций, потере рабочих мест, блокировании торговли", - пояснил Дядюра.

В Минэкономики констатируют, что на восстановление экономики уйдут годы.

Ранее в Минэкономики опубликовали прогноз, что из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40%.

Зато российская экономика может остаться после войны в выигрыше благодаря экспорту газа, считают эксперты Bloomberg.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".