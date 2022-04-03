Президент Владимир Зеленский поздно вечером 2 апреля записал новое видеообращение к украинцам.

Главные заявления Зеленского в десятиминутном ролике следующие:

Наши вооруженные силы продолжают возвращать контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов появляются во временно оккупированных районах.

Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознаем, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке.

Героический Мариуполь продолжает сдерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, мужеству и стойкости других наших городов Украина выиграла бесценное время.

Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем, самолетов, которые могли бы предоставить партнеры. Могли – и еще могут.

Вся Европа пытается остановить войну, возвратить мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляет себя всей Европе?

Благодарность президенту Колумбии за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется список стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться.

Прошли переговоры с премьер-министром Британии Джонсоном. Договорились о новой оборонной поддержке для Украины, об усилении санкций против России.

Экономический фронт – это еще одно направление нашей борьбы за Украину и людей. Обсудили с экономическим блоком Кабинета министров и Офиса президента ситуацию с посевной, в энергетике, основных отраслях, с обеспечением украинцев продуктами питания и топливом.

Подписан указ о награждении государственными наградами наших героев. Награжден 131 военнослужащий Вооруженных сил Украины, из них 9 человек - посмертно.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили военную поддержку Украины, а также усиление санкций против РФ и послевоенные гарантии безопасности.

Также мы писали, что ВСУ взяли под контроль всю Киевскую область.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.