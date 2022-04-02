Территория Киевской области полностью освобождена от противника.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей официальной странице в Facebook.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - сообщила чиновница.

При этом Киевская областная военная администрация ввела усиленный комендантский час в недавно освобожденных населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов. Там ограничение на передвижение будет действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

Напомним, вчера, 1 апреля, "Страна" проанализировала возможные причины и последствия отступления российских войск.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.