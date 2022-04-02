Части ВС РФ, которые базировались в зоне отчуждения, заражены радиацией. А в непризнанной молдавской республике Приднестровье противник пытается вербовать местных жителей для войны с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в вечерней сводке от 2 апреля.

"На Северском направлении продолжается перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы Украины вглубь территории республики Беларусь. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется. Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны", - указано в сообщении.

Кроме того, ВСУ наблюдает "эвакуацию" гражданского транспорта. По факту - вывоз угнанных машин жителей Ирпеня, Гостомеля, Бучи и Иванкова. Также зафиксировали множество попыток военных РФ отправить родственникам на родину награбленные ценности и технику через службу доставки СДЭК в Беларуси, пишет Генштаб.

Что касается ситуации в местах активных боевых действий, в Генштабе ВСУ доложили о заблокированном россиянами выезде из города Бурынь Сумской области. Сейчас в населенном пункте много российской военной техники. Также продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами ВС РФ. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды, пытаются провести перепись населения, а параллельно ищут у местных оружие.

На Востоке войска РФ продолжают попытки захватить Мариуполь, заблокировать выезд из Рубежного, Северодонецка, Попасной, Троицкого, Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. На данный момент им это не удалось.

На юге страны линия фронта значительно не изменилась. По данным ВСУ, в непризнанной республике Молдовы, Приднестровье, распространяются слухи о принудительной вербовке местных жителей в войска РФ для войны с Украиной.

"На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры во временно захваченных населенных пунктах. Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории. Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач", - добавили в Генштабе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.