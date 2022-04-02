В сети появилось видео из захваченного Энергодара, на котором видно, как россияне разгоняют украинский митинг стрельбой и светошумовыми гранатами на одной из центральных площадей.

На видно заснято, как с площади убегают люди.

Сообщается, что митинг был за Украину и против российских войск.

В "Энергоатоме" сообщают, что россияне также использовали слезоточивый газ. Некоторые горожане попали в больницу с ожогами и травмами.

В городе пропали связь и Интернет.

Напомним, что во вчерашней сводке Генштаб заявил, что в Энергодаре на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживание лиц из числа местных жителей, которых подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков.

"Сотрудники федеральной службы безопасности Российской Федерации проводят их допросы с применением методов психологического и физического давления", – говорится в сообщении Генштаба.

Жители оккупированного Энергодара постоянно выходят на митинги. В частности, требуя отпустить похищенного захватчиками заммэра.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.