В Херсоне военные РФ разогнали новый митинг местных жителей, протестующих против российской оккупации. На этот раз оккупанты применили против мирного населения слезоточивый газ. В сети появилось видео с места событий. На нем можно рассмотреть разбегающихся в клубах газа людей.

Однако по свидетельству очевидцев, когда слезоточивый газ рассеялся, многие участники митинга вернулись на площадь.

Напомним, накануне в Херсоне россияне открыли огонь во время митинга за Украину. Пострадал мужчина.

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