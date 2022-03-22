Президент Украины Владимир Зеленский, во вторник, 22 марта, обратился к итальянскому парламенту.

Главное из его заявлений:

Во многих странах из-за угрозы экспорту из Украины зерна может начаться голод. С 24 февраля убиты 117 детей в Украине, "и это не финальное число", ведь война продолжается. Президент призвал Италию "не быть курортом для убийц":

"Они (российская элита - Ред.) почти все используют Италию как отдых. Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте их имущество, поддержите эмбарго, заблокируйте порты. Не допустите продовольственного кризиса, помогите нам. Эту войну нужно кончать быстрее. И восстанавливать Украину", - сказал Зеленский.

Также президент призвал вводить еще больше санкций, "нужно больше давления на Россию", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.