Огромное количество айтишников покинули РФ в период с конце февраля до начале марта. Они уезжают их напавшей на Украину страны, в основном, в ближнее зарубежье. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch и сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, пишут российские СМИ.

"Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля - начале марта, когда "табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались", - сказала Касперская.

Она связывает массовое бегство айтишников из РФ с их "тонкой душевной организацией".

"Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном "железе", такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать", - считает Касперская.

При этом президент группы компаний InfoWatch считает, что "через какое-то время они вернутся".

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