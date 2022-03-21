В Херсоне россияне открыли огонь во время акции протеста за Украину.

На видео, которое публикуют местные телеграм-каналы, слышны звуки стрельбы, на одном из видео протестующие несут окровавленного мужчину. Женщина за кадром говорит, что пострадал пенсионер. Карету скорой помощи уже вызвали.

Напомним, в Херсоне, а также в области, митинги против российских войск проходят довольно часто.

Ранее мы писали, как в Олешках сотни горожан вышли на митинг против войск РФ.

Также сообщали, что в Каховке и Херсоне прошли вчера масштабные митинги.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.