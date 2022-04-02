Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров в субботу, 2 апреля. Она рассказала, что за день удалось эвакуировать 4 217 человек.

По словам Верещук, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя, а также 498 жителей городов: Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.

Эвакуационный конвой из Бердянска уже перевез 300 мариупольцев через контролируемую Россией Васильевку (город рядом с Запорожьем).

Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте.

Верещук рассказала, что в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

Кроме того, сегодня из Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска. Часть из них будет пытаться доехать ближе к Мариуполю.

Ранее мы писали, что Ирина Верещук раскритиковала Красный крест из-за эвакуации из Мариуполя. Министр заявила, что Красный крест отказался ехать во главе эвакуационной колонны Украины.

Напомним, украинская разведка сообщила о подготовке армии России к большой битве за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.