Вице-премьер Украины Ирина Верещук отчиталась о результатах работы гуманитарных коридоров в пятницу, 1 апреля.

По словам Верещук, всего за сегодня эвакуировано 6266 человек. По гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 431 человек. Из них 771 человек из Мариуполя и 670 жителей Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Родов, Орехова и Васильевки.

Кроме того, в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1735 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная и Попасная.

42 автобуса из города Бердянск с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями уже прошли Васильевку. Это более 2500 человек. За автобусами двигается более 300 частных автомобилей. Все они сейчас направляются в город Запорожье.

Верещук добавила, что также из Запорожья в Бердянск сегодня доехали 10 автобусов, которые довезли 80 тонн гуманитарной помощи. Завтра с утра они продолжат эвакуацию мариупольцев.

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