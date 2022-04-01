США передают Вооруженным силам Украины снаряжение, в том числе комплекты химической защиты.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 1 апреля на брифинге.

По совам Псаки, Вашингтон осуществляет упомянутые поставки с учетом имеющихся угроз со стороны России.

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины. Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники", - сказала пресс-секретарь американской администрации.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта заявлял, что США пытаются переключить внимание со своих биолабораторий в Украине, рассуждая о будто бы имеющейся угрозе применения Москвой химоружия.

Ранее "Страна" разбиралась, применят ли в Украине химическое оружие и почему все об этом говорят.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.