В Министерстве обороны США заверили, что страна уничтожит все запасы своего химического оружия к сентябрю 2023 года.

Как передает ТАСС, такие сроки на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США 1 апреля назвала помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум.

"Я с гордостью сообщаю, что мы уничтожили 98% химических агентов из арсенала химического оружия Соединенных Штатов. Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам - сентябрю 2023 года", - сказала Розенблум.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов напомнил, что РФ, в отличие от США, еще в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Он призвал американские власти немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства. Посол добавил, что "пора бы Вашингтону ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия". Он напомнил, что США по-прежнему остаются единственной страной - участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не выполнившей свои международные обязательства.

Между тем в начале марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что в Украине есть биологические исследовательские объекты, а Америка с Украиной работают над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований.

А на днях "Страна" разбиралась, применят ли в Украине химическое оружие и почему все об этом говорят.