Из Луганской и Донецкой областей. Верещук аннонсировала гумкоридоры 2 апреля
Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала 7 гуманитарных коридоров, запланированных на сегодня.
Об этом она рассказала в своем Telegram.
2 апреля они пройдут по следующим маршрутам:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
- Из Бердянска в Запорожье: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
- Рубежное - Бахмут: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
- с. Нижнее - Бахмут: Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут.
- Северодонецк - Бахмут: Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
- Попасная - Бахмут.
- Лисичанск - Бахмут.
Скриншот: Telegram/Ірина Верещук
Напомним, что за вчера по гуманитарным коридорам из разных областей удалось вывезти шесть тысяч человек.
Также ранее Ирина Верещук в комментарии "Стране" опровергала сообщение Международного Красного Креста об утверждённом на сегодня эвакуационном плане из Мариуполя. Она рассказала, что никакого согласованного эвакуационного плана у МКК нет, тем более нет 54 эвакуационных автобусов. И Красный крест отказался ехать во главе эвакуационной колонны Украины.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.