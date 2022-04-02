Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала 7 гуманитарных коридоров, запланированных на сегодня.

Об этом она рассказала в своем Telegram.

2 апреля они пройдут по следующим маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

Из Бердянска в Запорожье: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье. По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное - Бахмут: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

с. Нижнее - Бахмут: Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут.

Северодонецк - Бахмут: Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Попасная - Бахмут.

Лисичанск - Бахмут.

Скриншот: Telegram/Ірина Верещук

Напомним, что за вчера по гуманитарным коридорам из разных областей удалось вывезти шесть тысяч человек.

Также ранее Ирина Верещук в комментарии "Стране" опровергала сообщение Международного Красного Креста об утверждённом на сегодня эвакуационном плане из Мариуполя. Она рассказала, что никакого согласованного эвакуационного плана у МКК нет, тем более нет 54 эвакуационных автобусов. И Красный крест отказался ехать во главе эвакуационной колонны Украины.