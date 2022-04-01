Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" опровергает сообщение Международного Красного Креста (МКК) об утверждённом на сегодня эвакуационном плане из Мариуполя.

"Это неправда. Никакого согласованного эвакуационного плана у МКК нет, тем более 54 автобусов у них нет и быть не может. Они сегодня отказались проехать во главе колонны наших 10 автобусов до Бердянска. Сказали, что они поедут на своих двух авто с какой-то гуманитарной помощью. Ни одного автобуса, ни одной фуры или еще чего-либо, что могло бы помочь людям, они не везут и не везли. Я не знаю, про какой эвакуационный план и 54 автобуса они говорят", - отметила Верещук.

Она добавила, что Украина сегодня вывозит из Мариуполя людей, которые должны были выехать еще вчера - но застряли между Бердянском и Токмаком. Это 42 автобуса, которые сопровождает один представитель Украинского Красного Креста, но он едет еще со вчерашнего дня и, по словам Верещук, действует на свой страх и риск и не имеет отношения к МКК.

Международный Красный Крест же никаких своих автобусов для эвакуации мариупольцев не предоставил.

"Это называется "слышал звон, но не знаю, где он". Они даже не знают, сколько наших автобусов там стоит. Меня просто возмущает, когда люди ничего не сделали, палец о палец не ударили, да еще и пытаются использовать момент, чтобы показать свою работу на автобусах, которые к ним не имеют никакого отношения", - сообщила "Стране" Верещук.

По словам вице-премьера, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который назвал новость об эвакуационном плане МКК вселяющей "оптимизм и надежду", может и не знать о том, что гуманитарный коридор организовывает не Красный Крест.

"Это действительно вселяет оптимизм и надежду, если просто почитать их заявление. Но на самом деле никаких автобусов от МКК нет. Сегодня утром, в 9:30, был согласован коридор, который кстати не соблюден - люди до сих пор стоят на Васильевке. 10 автобусов, которые мы отправили, Красный Крест даже отказался взять в свою колонну, которую они якобы сформировали. А колонна их состоит из двух джипов с едой или я даже не знаю с чем. МКК сказал, что они в Васильевке скажут, что эти автобусы - не их. Меня удивляет циничность людей, которые позволяют себе так себя вести", - возмущена Ирина Верещук.

Вице-премьер отметила, что после ее публичной критики деятельности МКК (о которой Верещук на данях заявляла в комментарии "Стране") представители организации выходили на нее с объяснениями своей позиции.

"Я же в очередной раз объяснила им свою позицию. И сказала, что я не буду обманывать мировое сообщество, которое дает им деньги и пытается через них решить проблему гуманитарных коридоров. А когда я слышу такие заявления, что МКК сегодня якобы открыл эвакуационный коридор, а никакого коридора от них на самом деле нет - меня это возмущает. Это просто попытка отбелить свою репутацию", - заявила Верещук.

Ранее мы писали, что до 20 тысяч жителей города Изюм в Харьковской области нуждаются в эвакуации, однако уже почти 20 дней нет согласованных "зеленых коридоров". Город находится в эпицентре ожесточенных боев.

Также мы рассказывали, что для беженцев будут строить модульные городки.